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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона

В списке из 7 игроков больше всего игроков «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Манчестер Сити
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На официальном сайте Английской Премьер-Лиги размещен список из семи претендентов на звание лучшего игрока сезона. В список номинантов вошли по два игрока «Манчестер Сити» (Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд) и «Арсенала» (Букайо Сака и Мартин Эдегор), а также Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Лучший игрок сезона будет определен путём голосования болельщиков и футбольных экспертов. Проголосовать на официальном сайте можно до 22 мая (14 часов по московскому времени).

Победитель будет объявлен 27 мая.

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