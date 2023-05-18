АПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона

На официальном сайте Английской Премьер-Лиги размещен список из семи претендентов на звание лучшего игрока сезона. В список номинантов вошли по два игрока «Манчестер Сити» (Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд) и «Арсенала» (Букайо Сака и Мартин Эдегор), а также Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).