Гвардиола победил «Реал» в 13-й раз в тренерской карьере
Чаще он побеждал только «Бернли» и «Арсенал».
Манчестер Сити
Реал
Чаще он побеждал только «Бернли» и «Арсенал».
Пеп Гвардиола победил «Реал» в 13-й раз как тренер.
«Манчестер Сити» под руководством испанца обыграл «Реал» (4:0, 5:1 общий счет) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Столько же раз Пеп Гвардиола побеждал «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси» — по 13.
Чаще тренер выиграл только у двух команд — «Бернли» (15 побед) и «Арсенала» (20 побед).
Следующий матч «Манчестер Сити» проведет против «Челси» в АПЛ.
Общая статистика Пепа Гвардиолы в матчах с «Реалом» выглядит так: 13 побед, 5 ничьих и 5 поражений.