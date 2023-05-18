Гвардиола победил «Реал» в 13-й раз в тренерской карьере

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Пеп Гвардиола победил «Реал» в 13-й раз как тренер.

«Манчестер Сити» под руководством испанца обыграл «Реал» (4:0, 5:1 общий счет) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Столько же раз Пеп Гвардиола побеждал «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси» — по 13.

Чаще тренер выиграл только у двух команд — «Бернли» (15 побед) и «Арсенала» (20 побед).

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет против «Челси» в АПЛ.