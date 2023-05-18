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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола победил «Реал» в 13-й раз в тренерской карьере

Чаще он побеждал только «Бернли» и «Арсенал».

Манчестер Сити
Реал
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11
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Пеп Гвардиола победил «Реал» в 13-й раз как тренер.

«Манчестер Сити» под руководством испанца обыграл «Реал» (4:0, 5:1 общий счет) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Столько же раз Пеп Гвардиола побеждал «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси» — по 13.

Чаще тренер выиграл только у двух команд — «Бернли» (15 побед) и «Арсенала» (20 побед).

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет против «Челси» в АПЛ.

Общая статистика Пепа Гвардиолы в матчах с «Реалом» выглядит так: 13 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

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