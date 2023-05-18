Налоговая полиция Португалии провела обыски стадионов ведущих клубов
Налоговая полиция Португалии провела обыски на стадионах «Бенфики», «Спортинга» и «Порту».
Порту
Спортинг
Бенфика
По информации источника, обыски связаны с налоговым мошенничеством и отмыванием денег при трансферах футболистов. В случае с «Бенфикой» под подозрением находится осуществление трансфера полузащитника Гонсалу Гедеша в «ПСЖ» и другие сделки в период с 2015 по 2020 год. У «Порту» и «Спортинга» также вызывает сомнение ряд трансферов, а обыски были проведены и в домах президента «Порту» и его сына.
Сейчас в процессе участвуют 47 обвиняемых. Всего было неправомерно использованы € 58 млн.
«Бенфика», «Спортинг» и «Порту» — самые титулованные клубы страны. Только два раза в истории («Белененсеш» в 1946 году и «Боавишта» в 2001 году) чемпионат Португалии выиграл не один из трех упомянутых клубов.