Налоговая полиция Португалии провела обыски стадионов ведущих клубов

По информации источника, обыски связаны с налоговым мошенничеством и отмыванием денег при трансферах футболистов. В случае с «Бенфикой» под подозрением находится осуществление трансфера полузащитника Гонсалу Гедеша в «ПСЖ» и другие сделки в период с 2015 по 2020 год. У «Порту» и «Спортинга» также вызывает сомнение ряд трансферов, а обыски были проведены и в домах президента «Порту» и его сына.