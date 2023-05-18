Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» во время матча

Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне нагрубил главному тренеру Хосепу Гвардиоле. Это произошло во втором тайме матча против мадридского «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Goal.

В трансляцию игры попал момент, где Де Брейне раздражительно поворачивается в сторону Гвардиолы и кричит: «Заткнись, заткнись». После матча Пеп рассказал, что в этот момент советовал Кевину и другим игрокам не спешить в развитии атакующих действий.