Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» во время матча
Футболист отреагировал на критику тренера.
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Футболист отреагировал на критику тренера.
Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне нагрубил главному тренеру Хосепу Гвардиоле. Это произошло во втором тайме матча против мадридского «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Goal.
В трансляцию игры попал момент, где Де Брейне раздражительно поворачивается в сторону Гвардиолы и кричит: «Заткнись, заткнись». После матча Пеп рассказал, что в этот момент советовал Кевину и другим игрокам не спешить в развитии атакующих действий.
«Манчестер Сити» обыграл «Реал Мадрид» по сумме двух матчей со счетом 5:1 и вышел в финал Лиги чемпионов. За трофей «Сити» поборется с «Интером». Матч состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня.