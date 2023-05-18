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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» во время матча

Футболист отреагировал на критику тренера.

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне нагрубил главному тренеру Хосепу Гвардиоле. Это произошло во втором тайме матча против мадридского «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов, сообщает Goal.

В трансляцию игры попал момент, где Де Брейне раздражительно поворачивается в сторону Гвардиолы и кричит: «Заткнись, заткнись». После матча Пеп рассказал, что в этот момент советовал Кевину и другим игрокам не спешить в развитии атакующих действий.

«Манчестер Сити» обыграл «Реал Мадрид» по сумме двух матчей со счетом 5:1 и вышел в финал Лиги чемпионов. За трофей «Сити» поборется с «Интером». Матч состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня.

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 Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» во время матча
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