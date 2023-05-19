«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму

Форма отдает дань уважения особенностям стадиона «Этихад» и вдохновлена футболкой, которую носили игроки во время первого сезона на новой площадке. Этой формой клуб празднует 20-ю годовщину переезда на стадион. В августе 2003 года «Манчестер Сити» сменил старый стадион на «Этихад». Это положило начало новой эры для клуба, определяемой новыми рекордами и новыми легендами. Домашняя форма 2023/2024 является свидетельством этого наследия, посвященного стадиону «Этихад» и всем тем, кто называет его домом.