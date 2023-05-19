«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму
Клуб представил форму на сезон 2023/2024.
Клуб представил форму на сезон 2023/2024.
Футбольный клуб «Манчестер Сити» вместе с компанией Puma представил новый комплект домашней формы на сезон 2023/2024, сообщает официальный сайт «Сити».
Форма отдает дань уважения особенностям стадиона «Этихад» и вдохновлена футболкой, которую носили игроки во время первого сезона на новой площадке. Этой формой клуб празднует 20-ю годовщину переезда на стадион. В августе 2003 года «Манчестер Сити» сменил старый стадион на «Этихад». Это положило начало новой эры для клуба, определяемой новыми рекордами и новыми легендами. Домашняя форма 2023/2024 является свидетельством этого наследия, посвященного стадиону «Этихад» и всем тем, кто называет его домом.
Передняя графика новой домашней джерси вдохновлена уникальной архитектурой стадиона, в частности четырьмя гигантскими башнями, которые видны снаружи, они образуют тональные полосы на футболке.
Почтовый индекс стадиона отображается на задней части, футболка оснащена белым V-образным вырезом, вдохновленным первым домашним комплектом сезона 2003/04.