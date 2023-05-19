«Арсенал» готов предложить рекордную сумму за игрока «Вест Хэма»
«Канониры» предлагают 105 миллионов евро за игрока сборной Англии Деклана Райса.
«Канониры» предлагают 105 миллионов евро за игрока сборной Англии Деклана Райса.
Как известно, Райс — давняя цель «канониров» на трансферном рынке, и, по информации источника, «Арсенал» готов предложить за него «Вест Хэму» € 105 млн. «Молотобойцы» же хотят, чтобы большая часть этой суммы была выплачена разовым платежом, а не разбита на части.
Несмотря на то что 24-летний полузащитник «Вест Хэма» интересен также «Манчестер Юнайтед», в «Арсенале» уверены, что смогут в конечном счёте договориться с «молотобойцами» о его переходе этим летом.
Ранее появлялась информация, что основной центральный полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может летом покинуть команду. Им интересуется леверкузенский «Байер».
Деклан Райс провел за «Вест Хэм» 202 матча в чемпионатах Англии, забил 9 мячей. В нынешнем сезоне клуб занимает пятнадцатое место, зато впервые с 1976 года вышел в финал еврокубка. В финале Лиги конференций «Вест Хэм» встретится с «Фиорентиной».