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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» готов предложить рекордную сумму за игрока «Вест Хэма»

«Канониры» предлагают 105 миллионов евро за игрока сборной Англии Деклана Райса.

Арсенал
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Источник: Reuters

Как известно, Райс — давняя цель «канониров» на трансферном рынке, и, по информации источника, «Арсенал» готов предложить за него «Вест Хэму» € 105 млн. «Молотобойцы» же хотят, чтобы большая часть этой суммы была выплачена разовым платежом, а не разбита на части.

Несмотря на то что 24-летний полузащитник «Вест Хэма» интересен также «Манчестер Юнайтед», в «Арсенале» уверены, что смогут в конечном счёте договориться с «молотобойцами» о его переходе этим летом.

Ранее появлялась информация, что основной центральный полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может летом покинуть команду. Им интересуется леверкузенский «Байер».

Деклан Райс провел за «Вест Хэм» 202 матча в чемпионатах Англии, забил 9 мячей. В нынешнем сезоне клуб занимает пятнадцатое место, зато впервые с 1976 года вышел в финал еврокубка. В финале Лиги конференций «Вест Хэм» встретится с «Фиорентиной».

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