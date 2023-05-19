«Арсенал» готов предложить рекордную сумму за игрока «Вест Хэма»

Как известно, Райс — давняя цель «канониров» на трансферном рынке, и, по информации источника, «Арсенал» готов предложить за него «Вест Хэму» € 105 млн. «Молотобойцы» же хотят, чтобы большая часть этой суммы была выплачена разовым платежом, а не разбита на части.

Несмотря на то что 24-летний полузащитник «Вест Хэма» интересен также «Манчестер Юнайтед», в «Арсенале» уверены, что смогут в конечном счёте договориться с «молотобойцами» о его переходе этим летом.

Ранее появлялась информация, что основной центральный полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может летом покинуть команду. Им интересуется леверкузенский «Байер».