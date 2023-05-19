Футболисты «Ман Сити» получат рекордные премиальные, если выиграют требл

По информации источника, бонус будет распределен следующим образом: 20 млн евро за победу в Лиге чемпионов и 20 млн евро за чемпионат и Кубок Англии. Каждый игрок основной команды может рассчитывать на дополнительную выплату до двух миллионов евро. Для рекордного бонуса футболистам «Манчестер Сити» нужно выиграть всего три матча.