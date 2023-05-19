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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты «Ман Сити» получат рекордные премиальные, если выиграют требл

Футболисты «Манчестер Сити» получат премиальные в 40 млн евро, если выиграют Лигу чемпионов, Кубок Англии и АПЛ. Об этом сообщает The Mirror.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, бонус будет распределен следующим образом: 20 млн евро за победу в Лиге чемпионов и 20 млн евро за чемпионат и Кубок Англии. Каждый игрок основной команды может рассчитывать на дополнительную выплату до двух миллионов евро. Для рекордного бонуса футболистам «Манчестер Сити» нужно выиграть всего три матча.

В воскресенье, 21 мая «Сити» дома сыграет с «Челси» и победа в этом матче досрочно сделает их чемпионами АПЛ. 3 июня в финале Кубка Англии «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле, где соперником «Манчестер Сити» станет миланский «Интер».

На данный момент единственным английским клубом, которому покорился требл, является «Манчестер Юнайтед». В сезоне-1998/99 подопечные Алекса Фергюсона выиграли чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов.

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