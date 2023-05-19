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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

У футболиста Димитри Пайета угнали машину

Автомобиль угнали в Марселе.

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Источник: AFP 2022

Полузащитник футбольного клуба «Олимпик Марсель» Димитри Пайет стал жертвой кражи автомобиля, сообщает BFM Marseille Provence.

Спортсмен арендовал авто в понедельник. Футболист вместе со своим другом припарковал машину в 8-м округе Марселя, а после возвращения не обнаружил ее на месте. Внутри машины находилась тренировочная сумка Пайета. Ее преступники тоже украли. Димитри обратился в полицию, которая начала расследование.

Недавно Пайету была назначена дисквалификация в виде пяти матчей за грубое поведение. Инцидент произошел во время игры с футбольным клубом «Ланс». Пайет дал пощечину помощнику главного тренера «Ланса» Яннику Каузаку.

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