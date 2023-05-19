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15:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Арсенала» подтвердил, что Зинченко и Мартинелли выбыли до конца сезона

Футболисты больше не сыграют за команду в этом сезоне.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета рассказал, что украинский полузащитник Александр Зинченко и бразильский нападающий Габриэл Мартинелли выбыли до конца сезона-2022/2023. Мартинелли заменили на 20-й минуте матча английской Премьер-лиги с «Брайтоном». Зинченко пропустил игру.

«Они оба выбыли до конца сезона. Сколько времени займет процесс их восстановления? По-разному. У Габи довольно неприятная травма. Нам нужно оценить на следующей неделе, как долго он будет отсутствовать, но это будут как минимум недели. У Алекса проблема с икрами. Он не сможет сыграть в ближайшие несколько игр», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».

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