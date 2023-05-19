Тренер «Арсенала» подтвердил, что Зинченко и Мартинелли выбыли до конца сезона

«Они оба выбыли до конца сезона. Сколько времени займет процесс их восстановления? По-разному. У Габи довольно неприятная травма. Нам нужно оценить на следующей неделе, как долго он будет отсутствовать, но это будут как минимум недели. У Алекса проблема с икрами. Он не сможет сыграть в ближайшие несколько игр», — цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».