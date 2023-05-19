Агент футболиста Кокорина: Он вернется в расположение «Фиорентины»

Агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы российского нападающего Александра Кокорина заявил, что футболист вернется в расположение итальянской «Фиорентины». Кокорин находится в кипрском клубе «Арис» на правах аренды.

«У Саши сейчас будет отдых. Потом он вернется в расположение “Фиорентины” и приступит к сборам с командой», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».