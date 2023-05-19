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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент футболиста Кокорина: Он вернется в расположение «Фиорентины»

Кокорин находится в клубе «Арис» на правах аренды.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы российского нападающего Александра Кокорина заявил, что футболист вернется в расположение итальянской «Фиорентины». Кокорин находится в кипрском клубе «Арис» на правах аренды.

«У Саши сейчас будет отдых. Потом он вернется в расположение “Фиорентины” и приступит к сборам с командой», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел 27 матчей, в которых забил 13 мячей в ворота соперников. Александр получил премию Ассоциации футболистов Кипра, он стал лучшим игроком сезона. «Арис» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 71 очко после 34 матчей.

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