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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Фил Джонс покидает «Ман Юнайтед» после 12 лет в клубе

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Фила Джонса.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Манкунианцы не стали продлевать контракт с 31-летним футболистом, который не появлялся на поле с конца прошлого сезона.

«Мое время в “Юнайтед” было невероятным. Когда я решил покинуть “Блэкберн”, я всегда хотел больше проявить себя. Я представлял клуб своего детства и жил мечтой, но я отчаянно хотел показать всем, на что я способен на самом высоком уровне. У меня были предложения от нескольких клубов, но я все ждал звонка из “Юнайтед”. Однажды в отпуске зазвонил телефон сэра Алекса Фергюсона… Надеть эту футболку хотя бы раз, носить этот герб и представлять всех, кто с ним связан, было честью.

Сейчас не время грустить, пришло время оглянуться назад для меня и моей семьи и порадоваться тому, что мне удалось воплотить мечту в “Юнайтед”. Я всегда могу сказать своей семье и друзьям, что немногим доводится играть за этот клуб, быть в его истории и иметь возможность оглянуться назад с такими счастливыми воспоминаниями», — сказал Джонс.

Джонс присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. С манкунианцами футболист выигрывал чемпионат Англии (2013), Кубок Англии (2016), Кубок английской лиги (2017), дважды Суперкубок Англии (2011, 2013) и Лигу Европы (2017). За 12 лет в «Юнайтед» Джонс провел в общей сложности 229 матчей, отметившись шестью забитыми мячами.

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