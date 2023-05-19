Фил Джонс покидает «Ман Юнайтед» после 12 лет в клубе

«Мое время в “Юнайтед” было невероятным. Когда я решил покинуть “Блэкберн”, я всегда хотел больше проявить себя. Я представлял клуб своего детства и жил мечтой, но я отчаянно хотел показать всем, на что я способен на самом высоком уровне. У меня были предложения от нескольких клубов, но я все ждал звонка из “Юнайтед”. Однажды в отпуске зазвонил телефон сэра Алекса Фергюсона… Надеть эту футболку хотя бы раз, носить этот герб и представлять всех, кто с ним связан, было честью.



Сейчас не время грустить, пришло время оглянуться назад для меня и моей семьи и порадоваться тому, что мне удалось воплотить мечту в “Юнайтед”. Я всегда могу сказать своей семье и друзьям, что немногим доводится играть за этот клуб, быть в его истории и иметь возможность оглянуться назад с такими счастливыми воспоминаниями», — сказал Джонс.