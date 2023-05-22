«Челси» установит антирекорд по набранным очкам в АПЛ

В минувшие выходные подопечные Фрэнка Лэмпарда в гостях уступили «Манчестер Сити» (0:1).

«Аристократы» с 43 набранными очками располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. «Челси» осталось провести до конца чемпионата две игры — на выезде с «Манчестер Юнайтед» и дома с «Ньюкаслом». Даже одержав победы в этих матчах, «синие» не смогут подняться выше 11-й строчки, которую сейчас занимает «Кристал Пэлас».

Таким образом, «Челси» завершит сезон в нижней части таблицы АПЛ впервые с 1996 года. Тогда лондонцы финишировали 11-м месте.

Также лондонцы гарантированно наберут наименьшее количество очков за всю историю выступлений в АПЛ. «Челси» не сможет набрать больше 49 очков, что будет меньше их ныншнего антирекорда. До этого худшими сезонами «аристократов» были 1995/96 и 2015/16, когда команда завершала чемпионат с 50 набранными очками.