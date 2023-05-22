Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Салернитана
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
21.05
Севилья
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
21.05
Осер
ПСЖ
12
Футбол. Зарубежный
21.05
Удинезе
Лацио
01
Все события
10:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» установит антирекорд по набранным очкам в АПЛ

Футбольный клуб «Челси» впервые за 27 лет завершит сезон в нижней части таблицы Английской Премьер-лиги (АПЛ) и установит антирекорд по набранным очкам. Об этом сообщает Yahoo Sport.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В минувшие выходные подопечные Фрэнка Лэмпарда в гостях уступили «Манчестер Сити» (0:1).

«Аристократы» с 43 набранными очками располагаются на 12-м месте в турнирной таблице. «Челси» осталось провести до конца чемпионата две игры — на выезде с «Манчестер Юнайтед» и дома с «Ньюкаслом». Даже одержав победы в этих матчах, «синие» не смогут подняться выше 11-й строчки, которую сейчас занимает «Кристал Пэлас».

Таким образом, «Челси» завершит сезон в нижней части таблицы АПЛ впервые с 1996 года. Тогда лондонцы финишировали 11-м месте.

Также лондонцы гарантированно наберут наименьшее количество очков за всю историю выступлений в АПЛ. «Челси» не сможет набрать больше 49 очков, что будет меньше их ныншнего антирекорда. До этого худшими сезонами «аристократов» были 1995/96 и 2015/16, когда команда завершала чемпионат с 50 набранными очками.

Ранее «Челси» установил транферный рекорд за сезон, потратив на новых футболистов 612 млн евро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Феррари» хочет предложить гонщику Хэмилтону контракт на 40...
Кварацхелия не может совершить результативное действие в 11 матчах подряд
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь