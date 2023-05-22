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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразильский футболист Роналдо высказался о расистском скандале в Ла Лиге

Спортсмен поддержал Винисиуса.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поддержал форварда команды «Реал Мадрид» Винисиуса Жуниора, который опять подвергся расистским оскорблениям во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией». Роналдо сказал, что будет помогать своему соотечественнику бороться с проявлениями расизма.

«И снова в Ла Лиге эпизод с проявлением расизма. И снова он связан с Винисиусом. Сколько еще это может продолжаться? Пока будет существовать безнаказанность и попустительство, будет существовать и расизм. Недопустимо, что судьи, футбольная федерация и власти продолжают бездействовать, а болельщики аплодируют этому в таком абсурдном количестве. Хватит. Вини, рассчитывай на меня в своей борьбе. В нашей борьбе», — написал Роналдо в одной из своих соцсетей.

Встреча завершилась победой «Валенсии» со счетом 1:0. Гол на 33-й минуте матча забил полузащитник Диего Лопес.

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