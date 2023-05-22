Кварацхелия не может совершить результативное действие в 11 матчах подряд

Последние раз 21-летний футболист отличился результативным действием на поле 19 марта в выездной игре против «Торино» (4:0). Тогда он забил с пенальти и отдал результативную передачу Танги Ндомбеле.

С тех пор Кварацхелия провел 11 матчей во всех турнирах без результативных действий. Он нанес 24 удара по воротам, девять из которых пришлись в створ, а также отдал 19 передач под удар.

С 2019 по 2022 года Кварацхелия выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин». В июне 2022 года он стал игроком «Наполи» и в первом же сезоне выиграл с клубом чемпионат Италии.