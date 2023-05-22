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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Кварацхелия не может совершить результативное действие в 11 матчах подряд

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не может совершить результативное действие в 11 матчах подряд. Об этом сообщает Opta Sports.

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Источник: Reuters

Последние раз 21-летний футболист отличился результативным действием на поле 19 марта в выездной игре против «Торино» (4:0). Тогда он забил с пенальти и отдал результативную передачу Танги Ндомбеле.

С тех пор Кварацхелия провел 11 матчей во всех турнирах без результативных действий. Он нанес 24 удара по воротам, девять из которых пришлись в створ, а также отдал 19 передач под удар.

С 2019 по 2022 года Кварацхелия выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин». В июне 2022 года он стал игроком «Наполи» и в первом же сезоне выиграл с клубом чемпионат Италии.

Всего Кварацхелия провел за «Наполи» 41 матч, в которых забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач.

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Кварацхелия не может совершить результативное действие в 11 матчах подряд
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