Кокорин о чемпионстве «Ариса»: «Эмоции нахлынули»

«Что для меня чемпионство? Всё вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. “Арис” — небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует — здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны “Омония” и АПОЭЛ впервые в истории.