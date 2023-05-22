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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин о чемпионстве «Ариса»: «Эмоции нахлынули»

Клуб Александра Кокорина впервые в свой истории стал чемпионом Кипра.

Арис Л
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Источник: соцсети

«Арис» выиграл чемпионат впервые за всю историю существования клуба.

Российский нападающий Александр Кокорин поделился своими впечатлениями после победы в чемпионате Кипра.

«Что для меня чемпионство? Всё вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. “Арис” — небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует — здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны “Омония” и АПОЭЛ впервые в истории.

Чемпионство — это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили! «— сказал Кокорин в беседе с корреспондентом “Чемпионата”.

Ранее российский футболист был признан лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне 2022/23. На счету Кокорина 13 мячей в 28 матчах.

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