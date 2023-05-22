Тренер «Наполи» Спаллетти прокомментировал слухи об уходе
Спаллетти заявил, что вопрос уже решен.
Спаллетти заявил, что вопрос уже решен.
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти высказался относительно возможного ухода из команды. Он сказал, что вопрос решен и не стоит менять свое мнение каждый день.
Спаллетти тренирует «Наполи» с 2021 года, под его руководством в нынешнем сезоне, команда завоевала титул чемпионов Италии.
Журналисты сообщали, что Спаллетти отказался продлевать контракт с «Наполи», который истекает летом 2024 года.
«Когда вопрос решен, не стоит каждый день менять свое мнение. Ситуация назревала давно. Когда работаешь каждый день с утра до ночи, некоторые вещи созревают в уме, потому что тебе приходится наблюдать этот спектакль все время. Если ты не уверен, что можешь отдать все, чего заслуживают эти люди, то будет правильно подумать, что это конец. Ты все обдумываешь, делаешь выводы и придерживаешься их», — приводит слова Спаллетти Football Italia.