Тренер «Наполи» Спаллетти прокомментировал слухи об уходе

«Когда вопрос решен, не стоит каждый день менять свое мнение. Ситуация назревала давно. Когда работаешь каждый день с утра до ночи, некоторые вещи созревают в уме, потому что тебе приходится наблюдать этот спектакль все время. Если ты не уверен, что можешь отдать все, чего заслуживают эти люди, то будет правильно подумать, что это конец. Ты все обдумываешь, делаешь выводы и придерживаешься их», — приводит слова Спаллетти Football Italia.