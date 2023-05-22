Президент ФИФА отреагировал на скандал в Ла Лиге

«Полностью поддерживаю Винисиуса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, и ФИФА поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. Случившееся в матче между “Валенсией” и мадридским “Реалом” показывает, что так и должно быть.



Вот поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА существует трехэтапный процесс реагирования на подобные ситуации. Во-первых, судья должен остановить матч, объявив об этом. Во-вторых, игроки покидают поле и диктор объявляет, что, если оскорбления будут продолжаться, матч будет приостановлен. Матч возобновляется, а затем, в-третьих, если выходки продолжатся, матч останавливается и сопернику достаются три очка. Это правила, которые должны соблюдаться во всех странах и во всех лигах.



Очевидно, что легче сказать, чем сделать, но мы должны поддерживать порядок с помощью образования», — написал Инфантино в одной из своих соцсетей.