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12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Оздоев не поехал играть в Саудовскую Аравию за 2,5 миллиона евро

Российский футболист, полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, в какой чемпионат мог поехать вместо турецкой Суперлиги.

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Источник: AP 2022

«Был вариант в Саудовской Аравии. Даже летал туда на встречу с представителями команды. Предложение было заманчивым, но после встречи понял, что не мое. Предлагали 2,5 миллиона евро чистыми в год. Нет профессионализма в подходе в том месте, где мне предлагали. Увидел, что не могу там находиться, что будет тяжело», — рассказал Оздоев на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Магомед Оздоев выступал за команду «Зенит» из Санкт-Петербурга с 2018 по 2022 годы. За пять сезонов полузащитник провел за сине-бело-голубых 116 матчей, забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

28 июля 2022 года игрок заключил контракт, сроком на два года, с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк».

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