Футболист Оздоев не поехал играть в Саудовскую Аравию за 2,5 миллиона евро

«Был вариант в Саудовской Аравии. Даже летал туда на встречу с представителями команды. Предложение было заманчивым, но после встречи понял, что не мое. Предлагали 2,5 миллиона евро чистыми в год. Нет профессионализма в подходе в том месте, где мне предлагали. Увидел, что не могу там находиться, что будет тяжело», — рассказал Оздоев на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.