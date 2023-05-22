Футболист Оздоев не поехал играть в Саудовскую Аравию за 2,5 миллиона евро
Российский футболист, полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, в какой чемпионат мог поехать вместо турецкой Суперлиги.
Российский футболист, полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, в какой чемпионат мог поехать вместо турецкой Суперлиги.
«Был вариант в Саудовской Аравии. Даже летал туда на встречу с представителями команды. Предложение было заманчивым, но после встречи понял, что не мое. Предлагали 2,5 миллиона евро чистыми в год. Нет профессионализма в подходе в том месте, где мне предлагали. Увидел, что не могу там находиться, что будет тяжело», — рассказал Оздоев на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.
Магомед Оздоев выступал за команду «Зенит» из Санкт-Петербурга с 2018 по 2022 годы. За пять сезонов полузащитник провел за сине-бело-голубых 116 матчей, забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.
28 июля 2022 года игрок заключил контракт, сроком на два года, с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк».