Болельщику «Валенсии» стало плохо на игре с «Реалом»
Болельщик футбольного клуба «Валенсия» скончался после матча чемпионата Испании.
Реал
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Болельщик футбольного клуба «Валенсия» скончался после матча чемпионата Испании.
В воскресенье «Валенсия» обыграла дома мадридский «Реал» (1:0) в матче 35-го тура национального первенства.
Как сообщает клуб, болельщику стало плохо по ходу встречи и он был госпитализирован прямо со стадиона «Месталья», но скончался позднее в больнице.
Имя болельщика пока не уточняется.