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13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщику «Валенсии» стало плохо на игре с «Реалом»

Болельщик футбольного клуба «Валенсия» скончался после матча чемпионата Испании.

Реал
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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В воскресенье «Валенсия» обыграла дома мадридский «Реал» (1:0) в матче 35-го тура национального первенства.

Как сообщает клуб, болельщику стало плохо по ходу встречи и он был госпитализирован прямо со стадиона «Месталья», но скончался позднее в больнице.

Имя болельщика пока не уточняется.

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