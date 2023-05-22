Оздоев сравнил уровень футбола в России и в Турции

«Конечно, в Турции уровень футбола выше. Несомненно. Подбор футболистов… Можно сравнить даже по стоимости игроков. Недавно статистика была: Турция — в девятке, под миллиард евро. Уровень футбола двигают футболисты. Если бы уровень футбола был слабый, то не думаю, что приехали бы Икарди, Мертенс, Дзаньоло», — сказал Оздоев.