Оздоев сравнил уровень футбола в России и в Турции
Российский полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев считает, что уровень команд турецкой Суперлиги выше, чем в РПЛ. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Nobel.
Российский полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев считает, что уровень команд турецкой Суперлиги выше, чем в РПЛ. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Nobel.
«Конечно, в Турции уровень футбола выше. Несомненно. Подбор футболистов… Можно сравнить даже по стоимости игроков. Недавно статистика была: Турция — в девятке, под миллиард евро. Уровень футбола двигают футболисты. Если бы уровень футбола был слабый, то не думаю, что приехали бы Икарди, Мертенс, Дзаньоло», — сказал Оздоев.
Летом 2022 года Оздоев покинул санкт-петербургский «Зенит» и стал игроком «Фатих Карагюмрюка». В своем первом сезоне в Турции россиянин провел 30 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
В «Фатихе» Оздоев играет под руководством известного в прошлом футболиста сборной Италии Андреа Пирло. Его контракт с турецким клубом рассчитан до конца сезона 2023/24. В турнирной таблице турецкой Суперлиге «Фатих Карагюмрюк» занимает девятое место.