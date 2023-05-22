Оздоев рассказал о своем несостоявшимся трансфере в чемпионат Франции

«В начале февраля 2022 года я получил предложение от французской команды “Лилль”. Мне позвонил мой менеджер, сказал: “Мага, так и так, тобой интересуется французский “Лилль”. Я сказал: “Почему бы и нет? Мне это нравится”. Они тем более были чемпионами страны, играли в Лиге чемпионов. Как раз они играли с “Челси”, вышли из группы. Мне это было интересно. Я сказал: “Если есть конкретика, давайте, почему бы нет?”



На следующий день сделали конференц-связь: спортивный директор, посредник со стороны Франции, который принес это предложение, — парень из Бельгии, давно там живет. Мы поговорили со спортивным директором, они были очень заинтересованы. В итоге они вызвали на переговоры уже во Францию представителя. Оттуда позвонили президент клуба, спортивный директор: они сказали, что вот, все, мы очень заинтересованы, в течение пары дней вышлем предложение клуба. Президент сказал: “Поможем всем, не переживай, приедешь, все будет хорошо”.



Через два дня они мне прислали предложение — по сроку контракта, по условиям, остальные моменты, бонусы за результаты, это было расписано, прислали эс-эм-эс от клуба. Менеджер мне переслал, я подтвердил. Я сразу сказал: “Все нормально”. У нас была встреча назначена в Испании после ответной игры “Зенита” с “Бетисом”. После 22 февраля это все сошло на нет. Предварительный контракт должен был быть. Они все должны были прилететь 23-го числа. Та ситуация, которая произошла между Россией и Украиной, повлияла на трансфер. Сказали: “Магомед, извини, так сложилось, что нам нужно подождать-посмотреть, как вообще все будет складываться”, — рассказал Оздоев.