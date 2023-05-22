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15:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» обратился в генпрокуратуру из-за оскорблений футболиста Винисиуса

Клуб принял меры, после расистских выкриков в сторону Винисиуса.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Реал Мадрид» подал жалобу в генеральную прокуратуру Испании после инцидента с нападающим команды Винисиусом Жуниором, сообщается на сайте клуба.

В воскресенье из-за расистских оскорблений, которые фанаты выкрикивали с трибун в адрес Винисиуса, была прервана игра Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом». Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти заявил, что болельщики «Валенсии» кричали Винисиусу «mono», что по-испански значит обезьяна. Бразильский футболист высказал мнение, что чемпионат Испании с некоторых пор «принадлежит расистам», а Испания приобретает известность как расистская страна. Футболиста поддержал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Эти события представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства. “Реал” считает, что такие нападения представляют собой преступление на почве ненависти, поэтому клуб подал соответствующую жалобу в генеральную прокуратуру, в частности, в прокуратуру против преступлений на почве ненависти и дискриминации, чтобы можно было расследовать факты и четко определить ответственность», — говорится в заявлении клуба.

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