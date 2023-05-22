Спаллетти покинет «Наполи» после победы в чемпионате Италии

По информации источника, «Наполи» официально объявит об уходе 64-летнего специалиста 4 июня после заключительного матча в чемпионате. Неаполитанцам осталось провести два матча — в гостях с «Болоньей» и дома с «Сампдорией».

Ранее сообщалось, что Спаллетти захотел покинуть «Наполи» после разногласий с владельцем команды Аурелио Де Лаурентисом. Итальянец не принял предложение о новом контракте.