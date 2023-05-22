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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Спаллетти покинет «Наполи» после победы в чемпионате Италии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет свой пост по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По информации источника, «Наполи» официально объявит об уходе 64-летнего специалиста 4 июня после заключительного матча в чемпионате. Неаполитанцам осталось провести два матча — в гостях с «Болоньей» и дома с «Сампдорией».

Ранее сообщалось, что Спаллетти захотел покинуть «Наполи» после разногласий с владельцем команды Аурелио Де Лаурентисом. Итальянец не принял предложение о новом контракте.

Спаллетти возглавил «Наполи» в 2021 году и в текущем сезоне привел клуб к первому за 33 года чемпионскому титулу в Серии А.

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