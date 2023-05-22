Бразильский полузащитник покинет «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Артур Мело покинет клуб по окончании сезона.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Артур Мело покинет клуб по окончании сезона.
«Я хотел бы пожелать Артуру всего наилучшего, поскольку срок его аренды подходит к концу — его профессионализм и способности были очевидны всем, кто работал с ним», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо.
26-летний полузащитник пришел в «Ливерпуль» летом 2022 года из «Ювентуса». Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче, проведя на поле 13 минут.