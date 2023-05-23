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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренера «Наполи» Спаллетти сменит на посту Гасперини

Спаллетти покинет клуб в конце сезона.

Наполи
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти, покинет пост главного тренера команды по окончании сезона из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Де Лаурентис уже нашел замену итальянскому специалисту — его выбор пал на главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Tutto Napoli.

Гасперини подпишет контракт на два года, и будет получать четыре миллиона евро за сезон. Самого Гасперини в «Аталанте» заменит Иван Юрич, который сейчас тренирует «Торино».

Спаллетти возглавил «Наполи» в 2021 году и в текущем сезоне привел клуб к первому за 33 года чемпионскому титулу в Серии А.

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