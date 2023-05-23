Тренера «Наполи» Спаллетти сменит на посту Гасперини

Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти, покинет пост главного тренера команды по окончании сезона из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Де Лаурентис уже нашел замену итальянскому специалисту — его выбор пал на главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Tutto Napoli.

Гасперини подпишет контракт на два года, и будет получать четыре миллиона евро за сезон. Самого Гасперини в «Аталанте» заменит Иван Юрич, который сейчас тренирует «Торино».