Роналду и Джорджина ждали столик в ресторане 40 минут

Когда Роналду выступал за туринский «Ювентус», они с Джорджиной пришли в ресторан раньше забронированного времени. По словам шеф-повара, звездному португальцу пришлось ждать своего столика 40 минут, и Роналду терпеливо сидел все это время.

«Когда он зашел, посетители потеряли дар речи, все замолчали. Поэтому я попросил Криштиану сесть за запасной стол. Криштиану даже глазом не моргнул, его сын и Джорджина тоже. В тот момент я понял, что Роналду, несмотря на то, что он мировая звезда и лучший игрок в мире, прежде всего, порядочный парень. Я могу заверить вас, что я видел, как люди, гораздо менее известные, чем он, уходили через пять минут и вели себя высокомерно в таких ситуациях. Он ждал свой столик почти сорок минут», — рассказал шеф Давид Фиоре.