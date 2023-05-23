Хави: Возвращение Месси зависит и от него самого
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении звездного нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб. Об этом сообщает портал Footmercato.
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении звездного нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб. Об этом сообщает портал Footmercato.
«Возвращение Месси зависит от многих вещей. Он эффективный футболист, человек, с которым у меня дружеские отношения. Посмотрим, может ли переход случиться. Это также зависит от него», — сказал Хави.
В текущем сезоне Месси провел за парижан 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. Контракт аргентинца с французским клубом истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом.
Месси и Хави выступали вместе за «Барселону» с 2003 по 2015 год. В августе 2021 года Месси покинул «сине-гранатовых» после 18 лет выступлений за клуб. В ноябре 2021 года Хави вернулся в «Барселону» и стал ее главным тренером.