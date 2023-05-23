Хави: Возвращение Месси зависит и от него самого

«Возвращение Месси зависит от многих вещей. Он эффективный футболист, человек, с которым у меня дружеские отношения. Посмотрим, может ли переход случиться. Это также зависит от него», — сказал Хави.

В текущем сезоне Месси провел за парижан 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач. Контракт аргентинца с французским клубом истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом.