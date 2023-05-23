Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
22.05
Рома
Салернитана
22
Футбол. Зарубежный
22.05
Эмполи
Ювентус
41
Футбол. Зарубежный
22.05
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
00
Все события
16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб «Боруссия» представил форму на сезон-2023/2024

Дизайн формы создал болельщик.

Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Дортмундская «Боруссия» совместно с компанией Puma показала новую форму на сезон-2023/2024. Дизайн футболки был создан фанатом клуба, об этом сообщает официальный сайт.

Клуб запустил конкурс более года назад, на создание макета новой игровой формы для сезона-2023/2024. Было представлено более 15 тысяч проектов из более чем 100 стран. Затем 150 тысяч болельщиков выбирали из девяти финалистов. Победный вариант дизайна выиграл с большим отрывом.

Источник: Footy Headlines

Графический дизайнер Тимо Р. из города Марль выиграл голосование болельщиков и разработал домашнюю форму на сезон-2023/2024. После того как стали известны результаты, он принял активное участие в дальнейшем процессе изготовления футболки.

«Очень интересно заглянуть за кулисы и посмотреть, как что-то подобное работает. Вы не можете себе представить усилия, стоящие за этим», — сообщил Тимо.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Екатерина Пипунырова выигрывает золотые медали и дразнит...
«Барселона» дает возможность фанатам выбрать лучший гол на «Камп Ноу»
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь