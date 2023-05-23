Футбольный клуб «Боруссия» представил форму на сезон-2023/2024

Дортмундская «Боруссия» совместно с компанией Puma показала новую форму на сезон-2023/2024. Дизайн футболки был создан фанатом клуба, об этом сообщает официальный сайт.

Клуб запустил конкурс более года назад, на создание макета новой игровой формы для сезона-2023/2024. Было представлено более 15 тысяч проектов из более чем 100 стран. Затем 150 тысяч болельщиков выбирали из девяти финалистов. Победный вариант дизайна выиграл с большим отрывом.

Источник: Footy Headlines

Графический дизайнер Тимо Р. из города Марль выиграл голосование болельщиков и разработал домашнюю форму на сезон-2023/2024. После того как стали известны результаты, он принял активное участие в дальнейшем процессе изготовления футболки.