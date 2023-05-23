Защитник «Баварии» возобновил тренировки после травмы на ЧМ
Защитник сборной Франции Люка Эрнандес восстанавливается после полученной в Катаре травмы.
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Защитник сборной Франции Люка Эрнандес восстанавливается после полученной в Катаре травмы.
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес возобновил тренировки в общей группе после травмы колена, полученной в расположении сборной Франции во время чемпионата мира в Катаре, сообщается на официальном сайте мюнхенского футбольного клуба.