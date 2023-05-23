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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Баварии» возобновил тренировки после травмы на ЧМ

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес восстанавливается после полученной в Катаре травмы.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес возобновил тренировки в общей группе после травмы колена, полученной в расположении сборной Франции во время чемпионата мира в Катаре, сообщается на официальном сайте мюнхенского футбольного клуба.

27-летний Эрнандес выступает за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне француз провел за клуб 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Его родной брат — защитник «Милана» Тео Эрнандес.

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