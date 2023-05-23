«Барселона» дает возможность фанатам выбрать лучший гол на «Камп Ноу»
Клуб запустил голосование среди болельщиков.
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Клуб запустил голосование среди болельщиков.
Футбольный клуб «Барселона» запустил голосование за лучший гол, забитый игроками команды на стадионе «Камп Ноу».
Болельщикам предлагается выбрать из четырех мячей:
гол Йохана Кройфа в ворота «Атлетико» в матче Ла Лиги 22 декабря 1973 года;
гол Ривалдо в ворота «Валенсии» в матче Ла Лиги 17 июня 2001 года;
гол Роналдиньо в ворота «Севильи» в матче Ла Лиги 7 сентябя 2003 года;
гол Лионеля Месси в ворота «Хетафе» в матче Кубка Испании 18 апреля 2007 года.
«Камп Ноу» был открыт в 1957 году. Вместимость арены составляет 99 354 зрителя, это самый вместительный стадион в Европе.
«Барселона» в этом сезоне выиграла чемпионат Испании в 27-й раз в истории.