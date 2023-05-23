Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
22.05
Рома
Салернитана
22
Футбол. Зарубежный
22.05
Эмполи
Ювентус
41
Футбол. Зарубежный
22.05
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
00
Все события
17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» дает возможность фанатам выбрать лучший гол на «Камп Ноу»

Клуб запустил голосование среди болельщиков.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Футбольный клуб «Барселона» запустил голосование за лучший гол, забитый игроками команды на стадионе «Камп Ноу».

Болельщикам предлагается выбрать из четырех мячей:


  • гол Йохана Кройфа в ворота «Атлетико» в матче Ла Лиги 22 декабря 1973 года;


  • гол Ривалдо в ворота «Валенсии» в матче Ла Лиги 17 июня 2001 года;


  • гол Роналдиньо в ворота «Севильи» в матче Ла Лиги 7 сентябя 2003 года;


  • гол Лионеля Месси в ворота «Хетафе» в матче Кубка Испании 18 апреля 2007 года.

«Камп Ноу» был открыт в 1957 году. Вместимость арены составляет 99 354 зрителя, это самый вместительный стадион в Европе.

«Барселона» в этом сезоне выиграла чемпионат Испании в 27-й раз в истории.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Екатерина Пипунырова выигрывает золотые медали и дразнит...
«Барселона» дает возможность фанатам выбрать лучший гол на «Камп Ноу»
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь