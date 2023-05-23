«Барселона» дает возможность фанатам выбрать лучший гол на «Камп Ноу»

Футбольный клуб «Барселона» запустил голосование за лучший гол, забитый игроками команды на стадионе «Камп Ноу».

гол Йохана Кройфа в ворота «Атлетико» в матче Ла Лиги 22 декабря 1973 года;

гол Ривалдо в ворота «Валенсии» в матче Ла Лиги 17 июня 2001 года;

гол Роналдиньо в ворота «Севильи» в матче Ла Лиги 7 сентябя 2003 года;

гол Лионеля Месси в ворота «Хетафе» в матче Кубка Испании 18 апреля 2007 года.

«Камп Ноу» был открыт в 1957 году. Вместимость арены составляет 99 354 зрителя, это самый вместительный стадион в Европе.