«Арсенал» продлил контракт с нападающим Букайо Сака

Срок соглашения с 21-летним воспитанником академии клуба не называется, но отмечается, что соглашение долгосрочное.

Сака дебютировал за клуб в 17 лет в ноябре 2018 года. За последних два сезона форвард не пропустил ни одного матча «Арсенала» в Английской Премьер-лиге. Фанаты команды признали Сака лучшим игроком в сезонах 2020/21 и 2021/22. В предыдущий раз такое удавалось Тьерри Анри.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание:

"Для клуба здорово, что Букайо продлил свой контракт. Сохранение наших лучших молодых талантов является ключом к нашему дальнейшему прогрессу, и Букайо представляет собой важную часть нашей команды сейчас и в будущем.