«Арсенал» продлил контракт с нападающим Букайо Сака
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» продлил контракт с нападающим Букайо Сака, сообщает официальный сайт клуба.
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» продлил контракт с нападающим Букайо Сака, сообщает официальный сайт клуба.
Срок соглашения с 21-летним воспитанником академии клуба не называется, но отмечается, что соглашение долгосрочное.
Сака дебютировал за клуб в 17 лет в ноябре 2018 года. За последних два сезона форвард не пропустил ни одного матча «Арсенала» в Английской Премьер-лиге. Фанаты команды признали Сака лучшим игроком в сезонах 2020/21 и 2021/22. В предыдущий раз такое удавалось Тьерри Анри.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание:
"Для клуба здорово, что Букайо продлил свой контракт. Сохранение наших лучших молодых талантов является ключом к нашему дальнейшему прогрессу, и Букайо представляет собой важную часть нашей команды сейчас и в будущем.
Букайо не только фантастически талантлив, но и особенный человек. Мы все любим его, и он отдает честь себе и своей семье за тяжелую работу и самоотверженность, которые они все приложили, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Вместе с нашими болельщиками мы с нетерпением ждем продолжения развития Букайо в команде в ближайшие годы«, — приводит слова Артеты официальный сайт “Арсенала”.