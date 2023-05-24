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09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Спаллетти сообщил игрокам, что уходит из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил своим подопечным, что покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает Il Matino.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По информации источника, 64-летний итальянский специалист проинформировал о своем решении своих игроков перед матчем с «Интером» в 36-м туре Серии А (3:1).

Причиной этого решения стало то, что у Спаллетти испортились отношения с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом. Главный тренер сообщил ему о своем решении две недели назад — спустя неделю после завоевания неаполитанцами первого за 33 года чемпионства в Серии А.

Ранее контракт со Спаллетти после победы в чемпионате автоматически был продлен до 2024 года, но Де Лаурентис хотел заключить со специалистом более длительное соглашение с повышением зарплаты. Почему у Спаллетти и Де Лаурентиса испортились отношения пока остается загадкой.

Источник также сообщает, что Спаллетти намерен взять перерыв в тренерской карьере на ближайший сезон.

Спаллетти возглавил «Наполи» в мае 2021 года. Под его руководством команда провела 94 матча, в которых одержала 61 победу при 15 ничьих и 18 поражениях.

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