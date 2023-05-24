Спаллетти сообщил игрокам, что уходит из «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил своим подопечным, что покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает Il Matino.
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сообщил своим подопечным, что покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает Il Matino.
По информации источника, 64-летний итальянский специалист проинформировал о своем решении своих игроков перед матчем с «Интером» в 36-м туре Серии А (3:1).
Причиной этого решения стало то, что у Спаллетти испортились отношения с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом. Главный тренер сообщил ему о своем решении две недели назад — спустя неделю после завоевания неаполитанцами первого за 33 года чемпионства в Серии А.
Ранее контракт со Спаллетти после победы в чемпионате автоматически был продлен до 2024 года, но Де Лаурентис хотел заключить со специалистом более длительное соглашение с повышением зарплаты. Почему у Спаллетти и Де Лаурентиса испортились отношения пока остается загадкой.
Источник также сообщает, что Спаллетти намерен взять перерыв в тренерской карьере на ближайший сезон.
Спаллетти возглавил «Наполи» в мае 2021 года. Под его руководством команда провела 94 матча, в которых одержала 61 победу при 15 ничьих и 18 поражениях.