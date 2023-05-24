Спаллетти сообщил игрокам, что уходит из «Наполи»

По информации источника, 64-летний итальянский специалист проинформировал о своем решении своих игроков перед матчем с «Интером» в 36-м туре Серии А (3:1).

Причиной этого решения стало то, что у Спаллетти испортились отношения с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом. Главный тренер сообщил ему о своем решении две недели назад — спустя неделю после завоевания неаполитанцами первого за 33 года чемпионства в Серии А.

Ранее контракт со Спаллетти после победы в чемпионате автоматически был продлен до 2024 года, но Де Лаурентис хотел заключить со специалистом более длительное соглашение с повышением зарплаты. Почему у Спаллетти и Де Лаурентиса испортились отношения пока остается загадкой.

Источник также сообщает, что Спаллетти намерен взять перерыв в тренерской карьере на ближайший сезон.