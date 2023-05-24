Футболист Мбаппе не будет активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
Действующее соглашение спортсмена рассчитано до конца сезона 2023/2024.
Действующее соглашение спортсмена рассчитано до конца сезона 2023/2024.
Нападающий французского клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе не планирует активировать опцию продления контракта еще на один сезон, сообщает L'Equipe.
Действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, при этом оно включает опцию продления еще на один год. Если Мбаппе не воспользуется пунктом договора до 31 июля 2023 года, летом 2024-го он станет свободным агентом. Руководство «ПСЖ» не встревожено решением Мбаппе и не собирается продавать своего звездного нападающего за год до истечения соглашения.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан он стал четырехкратным чемпионом Франции, по два раза завоевал Кубок французской лиги и Суперкубок страны, трижды выиграл Кубок Франции.
В текущем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 41 матч во всех турнирах, забил в них 40 мячей и сделал девять результативных передач.