Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать Тиагу Силву
Защитник «Челси» Тиагу Силва может может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Football.London.
Защитник «Челси» Тиагу Силва может может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Football.London.
По информации источника, 38-летний бразилец получил несколько предложений от саудовских клубов. Они будут пытаться организовать его трансфер в летнее трансферное окно.
Контракт Силвы с лондонским клубом действует до конца следующего сезона. Бразильский защитник ранее заявлял, что планирует остаться в Лондоне, однако неизвестно, какую роль в команде он будет выполнять после прихода нового тренера. Это может повлиять на решение бразильца о продолжении карьеры.
Тиагу Силва выступает за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне на счету защитника 34 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.