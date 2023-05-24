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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать Тиагу Силву

Защитник «Челси» Тиагу Силва может может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Football.London.

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Источник: Reuters

По информации источника, 38-летний бразилец получил несколько предложений от саудовских клубов. Они будут пытаться организовать его трансфер в летнее трансферное окно.

Контракт Силвы с лондонским клубом действует до конца следующего сезона. Бразильский защитник ранее заявлял, что планирует остаться в Лондоне, однако неизвестно, какую роль в команде он будет выполнять после прихода нового тренера. Это может повлиять на решение бразильца о продолжении карьеры.

Тиагу Силва выступает за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне на счету защитника 34 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

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