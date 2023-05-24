Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать Тиагу Силву

По информации источника, 38-летний бразилец получил несколько предложений от саудовских клубов. Они будут пытаться организовать его трансфер в летнее трансферное окно.

Контракт Силвы с лондонским клубом действует до конца следующего сезона. Бразильский защитник ранее заявлял, что планирует остаться в Лондоне, однако неизвестно, какую роль в команде он будет выполнять после прихода нового тренера. Это может повлиять на решение бразильца о продолжении карьеры.