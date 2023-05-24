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11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду: «В Саудовской Аравии будет одна из лучших лиг в мире»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии станет одним из лучших в мире.

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Источник: AFP 2022

Криштиану Роналду оценил перспективы чемпионата Саудовской Аравии:

«Чемпионат Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Нужно время, игроки, инфраструктура. Я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», — сказал Роналду в интервью после победного гола «Аль-Шабабу» (3:2).

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел 18 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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