«Манчестер Юнайтед» предложил «Челси» за Маунта 55 млн фунтов стерлингов

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложил лондонскому «Челси» 55 миллионов фунтов стерлингов за трансфер футболиста Мейсона Маунта, сообщает Daily Mail.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет, чтобы сделку, в преддверии летнего трансферного окна, заключили как можно быстрее. «Челси» просит за 24-летнего полузащитника 85 миллионов фунтов стерлингов. «Манчестер Юнайтед» готов увеличить свое первоначальное предложение, учитывая желание тен Хага.

На Маунта также претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль». Его контракт с «Челси» истекает летом 2024 года.