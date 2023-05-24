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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» предложил «Челси» за Маунта 55 млн фунтов стерлингов

Главный тренер «МЮ» хочет поскорее завершить сделку.

Челси
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложил лондонскому «Челси» 55 миллионов фунтов стерлингов за трансфер футболиста Мейсона Маунта, сообщает Daily Mail.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет, чтобы сделку, в преддверии летнего трансферного окна, заключили как можно быстрее. «Челси» просит за 24-летнего полузащитника 85 миллионов фунтов стерлингов. «Манчестер Юнайтед» готов увеличить свое первоначальное предложение, учитывая желание тен Хага.

На Маунта также претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль». Его контракт с «Челси» истекает летом 2024 года.

Мейсон Маунт является воспитанником «Челси». В их составе он стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, провел 195 матчей и забил 33 мяча.

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