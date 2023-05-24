Еще одна легенда «Барселоны» покинет клуб по окончании сезона

34-летний испанец решил покинуть «Барселону» по окончании этого сезона, несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2024 года. В воскресенье, 28 мая, на домашнем матче с «Мальоркой» он вместе с Серхио Бускетсом попрощается с каталонскими болельщиками. Таким образом, он уйдет из команды в качестве свободного агента.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. С каталонцами он шесть раз становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в Кубке Испании, четыре раза брал Суперкубок Испании, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.