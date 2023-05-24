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14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Еще одна легенда «Барселоны» покинет клуб по окончании сезона

Защитник «Барселоны» Жорди Альба в ближайшее время официально объявит об уходе из клуба. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

34-летний испанец решил покинуть «Барселону» по окончании этого сезона, несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2024 года. В воскресенье, 28 мая, на домашнем матче с «Мальоркой» он вместе с Серхио Бускетсом попрощается с каталонскими болельщиками. Таким образом, он уйдет из команды в качестве свободного агента.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. С каталонцами он шесть раз становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в Кубке Испании, четыре раза брал Суперкубок Испании, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

Всего за 11 лет в «Барселоне» Альба провел 458 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.

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