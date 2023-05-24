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15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, при каких условиях «Реал» подпишет Мбаппе

Мбаппе должен согласиться на снижение зарплаты и на смену фланга.

ПСЖ
Реал
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Источник: AP 2022

Стали известны условия, при которых футбольный клуб «Реал Мадрид» может пойти на трансфер нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.

«Реал» никогда не ставил крест на переходе в команду Мбаппе, но для того, чтобы трансфер состоялся, нападающий должен согласиться на снижение зарплаты и не играть на левом фланге атаки — позиции, на которой выступает бразильский нападающий мадридцев Винисиус Жуниор.

Килиан Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, поэтому нападающий станет свободным агентом в июне 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 41 матч во всех турнирах, забил в них 40 мячей и сделал девять результативных передач.

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