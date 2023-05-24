Стало известно, при каких условиях «Реал» подпишет Мбаппе
Мбаппе должен согласиться на снижение зарплаты и на смену фланга.
ПСЖ
Реал
Стали известны условия, при которых футбольный клуб «Реал Мадрид» может пойти на трансфер нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe.
«Реал» никогда не ставил крест на переходе в команду Мбаппе, но для того, чтобы трансфер состоялся, нападающий должен согласиться на снижение зарплаты и не играть на левом фланге атаки — позиции, на которой выступает бразильский нападающий мадридцев Винисиус Жуниор.
Килиан Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, поэтому нападающий станет свободным агентом в июне 2024 года.
В текущем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 41 матч во всех турнирах, забил в них 40 мячей и сделал девять результативных передач.