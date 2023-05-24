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15:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Андреа Пирло покидает «Фатих Карагюмрюк»

Пресс-служба турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» объявила об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

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Источник: AP 2022

«Поскольку мы не можем продолжить работу с Андреа Пирло и его командой в следующем сезоне, мы позволили им покинуть клуб, что даст им спланировать свое будущее. Команда будет работать эффективнейшим образом, чтобы достойно провести остаток сезона. Мы очень рады, что нам удалось провести сезон под руководством Андреа Пирло и благодарим его за вклад в наш клуб. Желаем успехов и всего наилучшего в будущем», — сказано в заявлении команды.

44-летний итальянский специалист работал в клубе с июня 2022 года. Он покидает команду за три тура до конца чемпионата ради работы в другом клубе.

«Фатих Карагюмрюк» располагается на девятомм месте в турнирной таблице чемпионата Турции. В клубе играет российский полузащитник Магомед Оздоев.

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