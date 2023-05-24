«Валенсия» пожертвует игровые футболки на борьбу с расизмом
Клуб пожертвует игровые футболки с матча с «Эспаньолом».
Клуб пожертвует игровые футболки с матча с «Эспаньолом».
«Валенсия» собирается сделать пожертвования для борьбы с расизмом, сообщает пресс-служба клуба.
Испанский клуб объединился с организацией Match Worn Shirt и проведет аукцион, игроки пожертвуют футболки с матча против «Эспаньола».
«Валенсия» подтверждает свою приверженность осуждению расизма и присоединяясь к действиям по его искоренению. Клуб проведет новый благотворительный аукцион, доходы от которого пойдут на продвижение интеграции, воспитание ценностей и борьбу с издевательствами над расизмом. Чтобы внести свой вклад в это дело, игроки пожертвуют футболки, которые они наденут на матч против «Эспаньола», — говорится в заявлении.
Ранее Королевская испанская футбольная федерация наложила санкции на «Валенсию» за расистские оскорбления болельщиков в адрес Винисиуса, которые они выкрикивали во время игры.
Встреча между «Валенсией» и «Эспаньолом» состоится 28 мая и пройдет на стадионе «Месталья».