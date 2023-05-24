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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Валенсия» пожертвует игровые футболки на борьбу с расизмом

Клуб пожертвует игровые футболки с матча с «Эспаньолом».

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Валенсия» собирается сделать пожертвования для борьбы с расизмом, сообщает пресс-служба клуба.

Испанский клуб объединился с организацией Match Worn Shirt и проведет аукцион, игроки пожертвуют футболки с матча против «Эспаньола».

«Валенсия» подтверждает свою приверженность осуждению расизма и присоединяясь к действиям по его искоренению. Клуб проведет новый благотворительный аукцион, доходы от которого пойдут на продвижение интеграции, воспитание ценностей и борьбу с издевательствами над расизмом. Чтобы внести свой вклад в это дело, игроки пожертвуют футболки, которые они наденут на матч против «Эспаньола», — говорится в заявлении.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация наложила санкции на «Валенсию» за расистские оскорбления болельщиков в адрес Винисиуса, которые они выкрикивали во время игры.

Встреча между «Валенсией» и «Эспаньолом» состоится 28 мая и пройдет на стадионе «Месталья».

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