«Валенсия» пожертвует игровые футболки на борьбу с расизмом

«Валенсия» подтверждает свою приверженность осуждению расизма и присоединяясь к действиям по его искоренению. Клуб проведет новый благотворительный аукцион, доходы от которого пойдут на продвижение интеграции, воспитание ценностей и борьбу с издевательствами над расизмом. Чтобы внести свой вклад в это дело, игроки пожертвуют футболки, которые они наденут на матч против «Эспаньола», — говорится в заявлении.