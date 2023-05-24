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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

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Источник: AP 2022

Опубликован обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Главным претендентом на приз остался форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Помимо Холанда, в десятке еще два игрока «Манчестер Сити»: Кевин де Брюйне (5-е место) и Хулиан Альварес (10-е место).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси («ПСЖ»);
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  4. Винисиус Жуниор («Реал»);
  5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
  6. Виктор Осимхен («Наполи»);
  7. Карим Бензема («Реал»);
  8. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
  9. Роберт Левандовски («Барселона»);
  10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

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