Месси — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal

Опубликован обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal .

Главным претендентом на приз остался форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Помимо Холанда, в десятке еще два игрока «Манчестер Сити»: Кевин де Брюйне (5-е место) и Хулиан Альварес (10-е место).