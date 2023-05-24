Месси — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Опубликован обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.
Главным претендентом на приз остался форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Помимо Холанда, в десятке еще два игрока «Манчестер Сити»: Кевин де Брюйне (5-е место) и Хулиан Альварес (10-е место).
Топ-10 выглядит следующим образом: