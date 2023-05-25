Футболиста «Челси» Мудрика раскритиковали за видео

Украинский футболист английского клуба «Челси» тренировался в спортзале и заметил, как у пожилого мужчины с лишним весом во время занятий слетели штаны. Он снял казус на видео и выложил в одну из своих соцсетей, где у него полтора миллиона подписчиков.

Публикацию раскритиковал популярный в Англии фитнес-тренер и блогер Джоуи Суолл.

— Вы видите в спортзале человека, который усердно трудится и пытается стать лучше. Он попал в неловкую ситуацию, но вы думаете: «О, надо заснять это на видео и выставить у себя в соцсетях, чтобы посмеяться над ним». И все ради внимания, правда?

Да что, ***** (блин), с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь в АПЛ за «Челси»! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так? — написал Суолл.

Пользователи соцсетей также негативно оценили поступок спортсмена:

«Прояви немного уважения, Мудрик. Этот человек забил столько же голов за “Челси”, сколько и ты»;

«Куда приятнее смотреть на задницу этого деда, чем на потуги Мудрика в “Челси”.