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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболиста «Челси» Мудрика раскритиковали за видео

Спортсмен снял на видео мужчину в спортзале.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Украинский футболист английского клуба «Челси» тренировался в спортзале и заметил, как у пожилого мужчины с лишним весом во время занятий слетели штаны. Он снял казус на видео и выложил в одну из своих соцсетей, где у него полтора миллиона подписчиков.

Публикацию раскритиковал популярный в Англии фитнес-тренер и блогер Джоуи Суолл.

— Вы видите в спортзале человека, который усердно трудится и пытается стать лучше. Он попал в неловкую ситуацию, но вы думаете: «О, надо заснять это на видео и выставить у себя в соцсетях, чтобы посмеяться над ним». И все ради внимания, правда?

Да что, ***** (блин), с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь в АПЛ за «Челси»! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так? — написал Суолл.

Пользователи соцсетей также негативно оценили поступок спортсмена:

«Прояви немного уважения, Мудрик. Этот человек забил столько же голов за “Челси”, сколько и ты»;

«Куда приятнее смотреть на задницу этого деда, чем на потуги Мудрика в “Челси”.

Болельщики «Челси» в комментариях назвали Мудрика худшим трансфером в истории клуба наряду с Лукаку.

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