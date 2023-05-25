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12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси об уходе из «Барселоны» Жорди Альбы: Ты был больше, чем просто товарищем по команде

Лео пожелал Жорди Альбе успехов и всего наилучшего.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Аргентинский футболист, нападающий французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси обратился к защитнику Жорди Альбе, который объявил об уходе из «Барселоны».

«Ты был больше, чем просто товарищем по команде, — настоящим единомышленником на поле. И как приятно иметь возможность наслаждаться тем, как хорошо мы ладим друг с другом вне поля. Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего, а также твоей семье. Надеюсь, новый этап принесет тебе много успехов и радостей. Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю», — написал Месси в своих соцсетях.

34-летний испанец решил покинуть «Барселону» по окончании этого сезона, несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Альба выступает за клуб с 2012 года. С каталонцами он шесть раз становился чемпионом Испании, пять раз побеждал в Кубке Испании, четыре раза брал Суперкубок Испании, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

Всего за 11 лет в «Барселоне» Альба провел 458 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.

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