Тренер «Сити» Гвардиола: Доволен ничьей с «Брайтоном». 48 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере

«Это была хорошая игра, поздравляю “Брайтон” с официальным попаданием в Лигу Европы. Они заслужили это на 100% за то, как они играют. Игра, которую мы показали через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере, была достойной. Футболисты “Манчестер Сити” показали, почему стали чемпионами. Мы продемонстрировали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности и идеи. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол», — приводит слова Гвардиолы Mirror.