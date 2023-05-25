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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Сити» Гвардиола: Доволен ничьей с «Брайтоном». 48 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере

Наставник чемпионов Англии Хосеп Гвардиола посчитал игру своей команды хорошей несмотря на потерю двух очков.

Брайтон
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничьей в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Это была хорошая игра, поздравляю “Брайтон” с официальным попаданием в Лигу Европы. Они заслужили это на 100% за то, как они играют. Игра, которую мы показали через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере, была достойной. Футболисты “Манчестер Сити” показали, почему стали чемпионами. Мы продемонстрировали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности и идеи. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

«Манчестер Сити» досрочно оформил чемпионство в Английской Премьер-лиге, а «Брайтон» впервые в истории клуба сыграет в Лиге Европы.

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Брайтон
1:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
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