Тренер «Сити» Гвардиола: Доволен ничьей с «Брайтоном». 48 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере
Наставник чемпионов Англии Хосеп Гвардиола посчитал игру своей команды хорошей несмотря на потерю двух очков.
Наставник чемпионов Англии Хосеп Гвардиола посчитал игру своей команды хорошей несмотря на потерю двух очков.
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничьей в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном». Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Это была хорошая игра, поздравляю “Брайтон” с официальным попаданием в Лигу Европы. Они заслужили это на 100% за то, как они играют. Игра, которую мы показали через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере, была достойной. Футболисты “Манчестер Сити” показали, почему стали чемпионами. Мы продемонстрировали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности и идеи. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол», — приводит слова Гвардиолы Mirror.
«Манчестер Сити» досрочно оформил чемпионство в Английской Премьер-лиге, а «Брайтон» впервые в истории клуба сыграет в Лиге Европы.