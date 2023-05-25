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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста покинет японский клуб

Иньеста летом покинет клуб «Виссел Кобе».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Испанский футболист, полузащитник японского футбольного клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста покинет команду по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

«Спустя пять лет после перехода мы хотели бы сердечно поблагодарить Андреса Иньесту за огромный вклад в развитие клуба!» — говорится в сообщении.

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Иньеста пока не планирует завершать карьеру. «Мы предполагали, что я завершу здесь свою карьеру, но я действительно хочу продолжать играть. Иногда ты должен попрощаться, но это очень сложно. Мои отношения с “Виссел Кобе” продолжатся и тогда, когда я уйду на пенсию», — приводит слова Иньесты Relevo.

Последним матчем испанца станет игра 19-го тура чемпионата Японии, которая пройдет 1 июля, между командами «Виссел Кобе» и «Консадоле Саппоро».

Футболист выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года. В составе «Виссел Кобе» 39‑летний испанец провел 133 матча, в которых забил 26 мячей и сделал 25 голевых передач. С командой он выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии.

Андрес Иньеста является воспитанником «Барселоны». С каталонцами он выиграл девять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В сезоне 2008/09 хавбек был признан игроком года в Испании. В 2012-м он стал лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.

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