Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста покинет японский клуб
Иньеста летом покинет клуб «Виссел Кобе».
Иньеста летом покинет клуб «Виссел Кобе».
Испанский футболист, полузащитник японского футбольного клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста покинет команду по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
«Спустя пять лет после перехода мы хотели бы сердечно поблагодарить Андреса Иньесту за огромный вклад в развитие клуба!» — говорится в сообщении.
Иньеста пока не планирует завершать карьеру. «Мы предполагали, что я завершу здесь свою карьеру, но я действительно хочу продолжать играть. Иногда ты должен попрощаться, но это очень сложно. Мои отношения с “Виссел Кобе” продолжатся и тогда, когда я уйду на пенсию», — приводит слова Иньесты Relevo.
Последним матчем испанца станет игра 19-го тура чемпионата Японии, которая пройдет 1 июля, между командами «Виссел Кобе» и «Консадоле Саппоро».
Футболист выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года. В составе «Виссел Кобе» 39‑летний испанец провел 133 матча, в которых забил 26 мячей и сделал 25 голевых передач. С командой он выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии.
Андрес Иньеста является воспитанником «Барселоны». С каталонцами он выиграл девять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В сезоне 2008/09 хавбек был признан игроком года в Испании. В 2012-м он стал лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.