Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Футбол. Зарубежный
24.05
Брайтон
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
24.05
Эспаньол
Атлетико
33
Футбол. Зарубежный
24.05
Бетис
Хетафе
01
Все события
12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Жозе Моуринью согласится тренировать «ПСЖ», если ему сделают официальное предложение

Португальский специалист готов возглавить клуб.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Главный тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью готов возглавить французский «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

Читайте также
«Рома» пробила по воротам один раз за 99 минут. Но Моуринью всё равно вышел в финал ЛЕ

Моуринью готов работать с парижанами в следующем сезоне, если ему поступит официальное предложение от клуба.

60-летний португалец тренирует «Рому» с июля 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Лигу конференций. В этом году «Рома» дошла до финала Лиги Европы, где встретится с испанской «Севильей». Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.

Действующим главным тренером «ПСЖ» является французский специалист Кристоф Гальтье, он работает в команде первый сезон. При нем клуб вылетел из ⅛ финала Лиги чемпионов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Актер Адам Сэндлер снимется в фильме про UFC
Керлингистка Сидорова рассказала, как не отобралась на Олимпиаду...
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь