Жозе Моуринью согласится тренировать «ПСЖ», если ему сделают официальное предложение

«Рома» пробила по воротам один раз за 99 минут. Но Моуринью всё равно вышел в финал ЛЕ

Моуринью готов работать с парижанами в следующем сезоне, если ему поступит официальное предложение от клуба.

60-летний португалец тренирует «Рому» с июля 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Лигу конференций. В этом году «Рома» дошла до финала Лиги Европы, где встретится с испанской «Севильей». Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.