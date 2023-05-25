Жозе Моуринью согласится тренировать «ПСЖ», если ему сделают официальное предложение
Португальский специалист готов возглавить клуб.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Португальский специалист готов возглавить клуб.
Главный тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью готов возглавить французский «ПСЖ», сообщает L'Equipe.
Моуринью готов работать с парижанами в следующем сезоне, если ему поступит официальное предложение от клуба.
60-летний португалец тренирует «Рому» с июля 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Лигу конференций. В этом году «Рома» дошла до финала Лиги Европы, где встретится с испанской «Севильей». Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.
Действующим главным тренером «ПСЖ» является французский специалист Кристоф Гальтье, он работает в команде первый сезон. При нем клуб вылетел из ⅛ финала Лиги чемпионов.