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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Арсенала» Артета рассказал, почему клуб не стал чемпионом АПЛ

Артета считает, что соперник лондонцев «Манчестер Сити» был слишком силен.

Арсенал
Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета объяснил, почему у команды не получилось выиграть чемпионский титул АПЛ в текущем сезоне.

«Когда вы ведете в матче с “Ливерпулем” на выезде 2:0, а на 90-й минуте игра заканчивается вничью, а затем вы обыгрываете “Вест Хэм” 2:0 через 20 минут после начала встречи, доминируя на поле, а затем пропускаете пенальти… Вы должны выигрывать такие матчи. Затем у вас матч с “Саутгемптоном” и вы просто пропускаете два гола и вынуждены взбираться на гору. Мы могли выиграть в концовке, но сыграли вничью 3:3. Так что следующий матч с “Сити” становился решающим.

Честно говоря, они были намного лучше нас. Они вышли на новый уровень в матче с «Реалом», а когда играют так, это что-то вроде «вау». Мы не смогли до них дотянуться. Это обошлось нам очень дорого в психологическом плане.

Оглядываясь назад, даже если бы мы обыграли «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», мы все равно могли бы остаться на втором месте. В конце концов вы должны победить их, потому что так бы у нас было на шесть очков больше, а у «Сити» на шесть меньше«, — приводит слова Артеты пресс-служба“Арсенала”.

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