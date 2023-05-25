Тренер «Арсенала» Артета рассказал, почему клуб не стал чемпионом АПЛ
Артета считает, что соперник лондонцев «Манчестер Сити» был слишком силен.
Артета считает, что соперник лондонцев «Манчестер Сити» был слишком силен.
Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета объяснил, почему у команды не получилось выиграть чемпионский титул АПЛ в текущем сезоне.
«Когда вы ведете в матче с “Ливерпулем” на выезде 2:0, а на 90-й минуте игра заканчивается вничью, а затем вы обыгрываете “Вест Хэм” 2:0 через 20 минут после начала встречи, доминируя на поле, а затем пропускаете пенальти… Вы должны выигрывать такие матчи. Затем у вас матч с “Саутгемптоном” и вы просто пропускаете два гола и вынуждены взбираться на гору. Мы могли выиграть в концовке, но сыграли вничью 3:3. Так что следующий матч с “Сити” становился решающим.
Честно говоря, они были намного лучше нас. Они вышли на новый уровень в матче с «Реалом», а когда играют так, это что-то вроде «вау». Мы не смогли до них дотянуться. Это обошлось нам очень дорого в психологическом плане.
Оглядываясь назад, даже если бы мы обыграли «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», мы все равно могли бы остаться на втором месте. В конце концов вы должны победить их, потому что так бы у нас было на шесть очков больше, а у «Сити» на шесть меньше«, — приводит слова Артеты пресс-служба“Арсенала”.