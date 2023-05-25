Тренер «Арсенала» Артета рассказал, почему клуб не стал чемпионом АПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета объяснил, почему у команды не получилось выиграть чемпионский титул АПЛ в текущем сезоне.

«Когда вы ведете в матче с “Ливерпулем” на выезде 2:0, а на 90-й минуте игра заканчивается вничью, а затем вы обыгрываете “Вест Хэм” 2:0 через 20 минут после начала встречи, доминируя на поле, а затем пропускаете пенальти… Вы должны выигрывать такие матчи. Затем у вас матч с “Саутгемптоном” и вы просто пропускаете два гола и вынуждены взбираться на гору. Мы могли выиграть в концовке, но сыграли вничью 3:3. Так что следующий матч с “Сити” становился решающим.

Честно говоря, они были намного лучше нас. Они вышли на новый уровень в матче с «Реалом», а когда играют так, это что-то вроде «вау». Мы не смогли до них дотянуться. Это обошлось нам очень дорого в психологическом плане.