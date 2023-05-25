В матче Ла Лиги игрок укусил соперника за плечо
Полузащитник «Кадиса» Иван Алехо укусил соперника за плечо.
Вильярреал
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Полузащитник «Кадиса» Иван Алехо укусил соперника за плечо.
Инцидент произошел во время матча 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» на своём поле принимал «Кадис». Матч завершился победой «Вильярреала» со счётом 2:0.
Во втором тайме хавбек гостей Алехо укусил в плечо защитнику «Вильярреала» Айсса Манди, что осталось без внимания со стороны главного арбитра матча Хуана Сантаны.
«Вильярреал» занимает пятое место в таблице испанского чемпионата, набрав 63 очка в 36 играх. «Кадис», борется за выживание и за два тура до окончания чемпионата располагается на последней спасительной, 17-й строчке таблицы.