В матче Ла Лиги игрок укусил соперника за плечо

Инцидент произошел во время матча 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» на своём поле принимал «Кадис». Матч завершился победой «Вильярреала» со счётом 2:0.

Во втором тайме хавбек гостей Алехо укусил в плечо защитнику «Вильярреала» Айсса Манди, что осталось без внимания со стороны главного арбитра матча Хуана Сантаны.