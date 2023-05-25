Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Футбол. Зарубежный
24.05
Брайтон
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
24.05
Эспаньол
Атлетико
33
Футбол. Зарубежный
24.05
Бетис
Хетафе
01
Все события
15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В матче Ла Лиги игрок укусил соперника за плечо

Полузащитник «Кадиса» Иван Алехо укусил соперника за плечо.

Вильярреал
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Инцидент произошел во время матча 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» на своём поле принимал «Кадис». Матч завершился победой «Вильярреала» со счётом 2:0.

Во втором тайме хавбек гостей Алехо укусил в плечо защитнику «Вильярреала» Айсса Манди, что осталось без внимания со стороны главного арбитра матча Хуана Сантаны.

«Вильярреал» занимает пятое место в таблице испанского чемпионата, набрав 63 очка в 36 играх. «Кадис», борется за выживание и за два тура до окончания чемпионата располагается на последней спасительной, 17-й строчке таблицы.

Читайте также
Вильярреал
2:0
Первый тайм: 2:0
Кадис
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В матче Ла Лиги игрок укусил соперника за плечо
Вратарь Сафонов требует у жены отдать дочь и платить алименты
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь