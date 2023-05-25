В Испании ограбили дом футболиста «Валенсии»
Трое неизвестных ограбили дом форварда «Валенсии» Джастина Клюйверта.
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Трое неизвестных ограбили дом форварда «Валенсии» Джастина Клюйверта.
Трое неизвестных ограбили дом футболиста испанской «Валенсии» Джастина Клюйверта, сообщает El Espanol.
Инцидент произошел вечером 24 мая. Преступники совершили нападение на свекровь футболиста, которая возвращалась домой после прогулки с собакой. Один из нападавших удерживал женщину, двое других зашли в дом в Валенсии.
Джастин Клюйверт, сын бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, в этот момент находился на Мальорке и готовился с командой к матчу 36-го тура чемпионата Испании с местным клубом.