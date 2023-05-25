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19:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В Испании ограбили дом футболиста «Валенсии»

Трое неизвестных ограбили дом форварда «Валенсии» Джастина Клюйверта.

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: соцсети

Трое неизвестных ограбили дом футболиста испанской «Валенсии» Джастина Клюйверта, сообщает El Espanol.

Инцидент произошел вечером 24 мая. Преступники совершили нападение на свекровь футболиста, которая возвращалась домой после прогулки с собакой. Один из нападавших удерживал женщину, двое других зашли в дом в Валенсии.

Джастин Клюйверт, сын бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, в этот момент находился на Мальорке и готовился с командой к матчу 36-го тура чемпионата Испании с местным клубом.

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