«Не думал, что забью так много». Холанд — о 52 голах за «Ман Сити»

«У меня не было сомнений. Я знал, что проявлю себя и буду играть в хорошей команде. Так что сомнений не было. Честно говоря, я не ожидал такого хорошего результата, но я ожидал, что буду забивать. В прошлом сезоне “Сити” забил 100 мячей, так что я, конечно, ожидал, что буду забивать в этой команде, но не думал, что голов будет так много.



Я понимаю, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира, потому что это действительно так. Мне нравится играть здесь. Нравятся верховые и скоростные единоборства. Я наслаждаюсь игрой здесь», — сказал Холанд.