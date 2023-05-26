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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Не думал, что забью так много». Холанд — о 52 голах за «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свою высокую результативность в своем первом сезоне в английском клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

«У меня не было сомнений. Я знал, что проявлю себя и буду играть в хорошей команде. Так что сомнений не было. Честно говоря, я не ожидал такого хорошего результата, но я ожидал, что буду забивать. В прошлом сезоне “Сити” забил 100 мячей, так что я, конечно, ожидал, что буду забивать в этой команде, но не думал, что голов будет так много.

Я понимаю, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира, потому что это действительно так. Мне нравится играть здесь. Нравятся верховые и скоростные единоборства. Я наслаждаюсь игрой здесь», — сказал Холанд.

Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. За «горожан» он провел 51 матч во всех турнирах, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.

В АПЛ Холанд побил рекорд Энди Коула и Алана Ширера по голам за сезон и в последнем туре может побить рекорд Тьерри Анри по результативным действиям. Для этого ему нужно совершить одно результативное действие в выездном матче против «Брентфорда».

На данный момент на счету Холанда в АПЛ 36 забитых мячей и восемь голевых передач.

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