«Не думал, что забью так много». Холанд — о 52 голах за «Ман Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свою высокую результативность в своем первом сезоне в английском клубе. Об этом сообщает Sky Sports.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свою высокую результативность в своем первом сезоне в английском клубе. Об этом сообщает Sky Sports.
«У меня не было сомнений. Я знал, что проявлю себя и буду играть в хорошей команде. Так что сомнений не было. Честно говоря, я не ожидал такого хорошего результата, но я ожидал, что буду забивать. В прошлом сезоне “Сити” забил 100 мячей, так что я, конечно, ожидал, что буду забивать в этой команде, но не думал, что голов будет так много.
Я понимаю, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира, потому что это действительно так. Мне нравится играть здесь. Нравятся верховые и скоростные единоборства. Я наслаждаюсь игрой здесь», — сказал Холанд.
Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. За «горожан» он провел 51 матч во всех турнирах, забил 52 гола и отдал девять результативных передач.
В АПЛ Холанд побил рекорд Энди Коула и Алана Ширера по голам за сезон и в последнем туре может побить рекорд Тьерри Анри по результативным действиям. Для этого ему нужно совершить одно результативное действие в выездном матче против «Брентфорда».
На данный момент на счету Холанда в АПЛ 36 забитых мячей и восемь голевых передач.